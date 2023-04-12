Başvuru tarihi açıklandı! Kadro dağılımı ve şartları belli oldu Tarım ve Orman Bakanlığı 1.377 personel alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.377 personel alımı yapacağını duyurmasının ardında başvuru yapmak isteyen adaylar internette Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? gibi soruların cevaplarını internette araştırmaya başladı. Başvurusu onaylanan adayların sözlü sınava tabi tutalacağı personel alımına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

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Birçok kamu kurum ve kuruluşun personel alımı yapmaya başlamasıyla birlikte gözler Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına çevrilmişti. İş arayanlara bir müjdeli haber de Tarım ve Orman Bakanlığından geldi. Yapılan açıklamada 1.377 personel alınacağı duyurulurken başvuru tarihi ve adaylarda aranan şartlar da belli oldu. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı bşavuru tarihi ile adaylarda aranan şartlar neler? İşte 1.377 personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Tarım ve Orman Bakanlığı 1.377 personel alımı yapacak!

Orman Bakanlığı bünyesine 1.377 personel alımı yapılacağı duyurusu iş arayan kişilerin oldukça dikkatini çekti. Bakanlık bünyesine alımı yapılacak personel kadrosu ve detaylar devlet kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılacak kadro ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından 1.377 orman muhafaza memuru ve personel alımı ile ilgili belirlenen kadro netlik kazanırken, Orman Bakanlığı bünyesinde 1.228 personel alımı ve 249 personel alımı daha yapılacağı bilgisi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından orman mühendisi alımları ile ilgili detaylar Bakanlık tarafından belirlenerek kamuoyuna duyuruldu. Orman Bakanlığı bünyesinde alımı yapılacak mühendis kadrosuna yerleşecek kişiler sözlü sınava tabi tutulacağına dair bir açıklama yapıldı. Orman Bakanlığı bünyesinde alımı yapılacak mühendis kadrosuna başvuru yapacak adayların sözlü sınav tarihi 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 09.00 olarak belirlenmiştir.

Başvurusu onaylanan ve sözlü sınavına girmeyi hak kazanan adaylar başvuru evraklarını tamamlayarak sözlü sınava girmesi gerekmektedir. Personel alımı başvurusu onaylanan adayların sözlü sınava katılım sağlayabilmesi için istenen belgeleri ise şu şekildedir;

Adaylardan Fotoğraf, onaylı kimlik belgesi ya da nüfus cüzdanı yahut sürücü belgesi veya pasaport ile sınava katılım sağlayabilirler..

Orman Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımı sınavında adayların yanında elektronik eşya bulundurmaması gerekmektedir. Adaylar sınava katılacakları gün istenen belgeler ile birlikte belirlenen sınav saatinde, sınav yerinde olmaları gerekmektedir.