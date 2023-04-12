BIST 5.146
DOLAR 19,31
EURO 21,23
ALTIN 1.246,64
HABER /  DÜNYA

Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması ihtimali düşük

Rusya: Tahıl anlaşmasının uzatılması ihtimali düşük

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını belirterek, "Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz. Bu bakımdan mevcut durumda (anlaşmanın uzatılması) ihtimal düşük" dedi.

Abone ol

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, söz konusu anlaşmanın Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili kısmının uygulanmadığını belirtti.

"Anlaşmanın yarısı uygulanmadı"

Peskov, "Anlaşma tam süresiyle değil, 60 gün süreyle uzatıldı çünkü bu anlaşmanın yarısı uygulanmadı ve bugün de uygulanmıyor. BM temsilcilerinin, bu konuda girişimlerde bulunduğunu biliyoruz ancak anlaşmanın ikinci kısmı hala uygulanmıyor. Hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda (anlaşmanın uzatılması) ihtimal düşük." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un başkanlığındaki Rus heyetine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılması için ABD tarafından vizelerin henüz verilmediğine dikkati çeken Peskov, "Bunu olumsuz karşılıyoruz. BM Genel Merkezi'nin bulunduğu ABD'nin tüm yükümlülüklerinin yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Peskov, ABD'nin başka ülkelerde biyolojik laboratuvarlar ile ilgili eylemleri bulunduğu iddiasını değerlendirerek, "ABD'nin bu yasa dışı faaliyetine kamuoyunun dikkatini çekmek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan domateslerin çöpe dökülmesi sonrası flaş ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan domateslerin çöpe dökülmesi sonrası flaş ceza
Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladı
Türkiye'den Bulgaristan'a gaz sevkiyatı başladı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Kılıçdaroğlu, eşinin paylaştığı aile albümündeki eski bir fotoğrafa yorum yaptı
Kılıçdaroğlu, eşinin paylaştığı aile albümündeki eski bir fotoğrafa yorum yaptı
Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam hangi kitap kısaca özeti
Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam hangi kitap kısaca özeti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Ne varsa açıklayın
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Ne varsa açıklayın
Başvuru tarihi açıklandı! Kadro dağılımı ve şartları belli oldu Tarım ve Orman Bakanlığı 1.377 personel alımı yapacak!
Başvuru tarihi açıklandı! Kadro dağılımı ve şartları belli oldu Tarım ve Orman Bakanlığı 1.377 personel alımı yapacak!
KKTC'deki tarımsal kuraklığa, Türkiye'den boru hattıyla götürülen su çare olacak
KKTC'deki tarımsal kuraklığa, Türkiye'den boru hattıyla götürülen su çare olacak
Seyir halindeki minibüs devrildi! 6 kişi hayatını kaybetti
Seyir halindeki minibüs devrildi! 6 kişi hayatını kaybetti
Hayvan pazarlarının kapalı olması üreticiyi düşündürüyor
Hayvan pazarlarının kapalı olması üreticiyi düşündürüyor
Uğurcan Çakır'dan Stefan Kuntz'un kararına eleştiri: Çözemedim
Uğurcan Çakır'dan Stefan Kuntz'un kararına eleştiri: Çözemedim
Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi
Uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya cezaevine gönderildi