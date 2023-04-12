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Ticaret Bakanlığı'ndan domateslerin çöpe dökülmesi sonrası flaş ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan domateslerin çöpe dökülmesi sonrası flaş ceza

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin Antalya Toptancı Hali'nde bir iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı. İşyerine 77 bin lira para cezası kesildi.

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Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada gündem olan kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi olayının Antalya Toptancı Halinde faaliyet gösteren bir işyerinde mart ayında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, bu işyerine 5957 sayılı kanun uyarınca 77 bin 757 lira idari para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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