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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Ne varsa açıklayın

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: Ne varsa açıklayın

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklama yapacağız" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından, ezeli rakibi Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'a yönelik bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertliler, Erden Timur'un "Lig bitince açıklayacağız" sözleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2022-23 sezonu günecellemesi versiyon 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: “2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak.”

Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

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