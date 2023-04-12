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Kılıçdaroğlu, eşinin paylaştığı aile albümündeki eski bir fotoğrafa yorum yaptı

Kılıçdaroğlu, eşinin paylaştığı aile albümündeki eski bir fotoğrafa yorum yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, aile albümünden çıkardığı eski bir fotoğrafı, "Bir zamanlar biz" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğrafı alıntılıyarak yorum yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Eh saçlar da fena değil…" ifadelerini kullandı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını yayınlayan Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bir zamanlar biz" notunu düştü.

Bomba bir yorum yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu da eşinin paylaşımına sessiz kalmadı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan CHP lideri, "Eh saçlar da fena değil" ifadelerini kullandı.

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