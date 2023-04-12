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Süper Lig ekibinde Abdullah Avcı sürprizi!

Süper Lig ekibinde Abdullah Avcı sürprizi!

Trabzonspor'dan ayrılan Abdullah Avcı'nın sezon sonunda Başakşehir'in başına geçebileceği iddia edildi.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi beklenmedik bir şekilde son bulmuştu. Başarılı hoca, başkan Ağaoğlu'nun görevi bırakmasının ardından yeni yönetimin önünü açmak adına istifa etmişti. Trabzonspor sonrası birçok takımdan teklif alan Abdullah Avcı'nın yeni adresi şekilleniyor.

Abdullah Avcı için olay iddia

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kabuğuna çekilen Abdullah Avcı sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyor. Aldığı teklifleri bir bir reddeden başarılı hoca için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abdullah Avcı'nın Başakşehir için pusuda olduğu belirtildi.

Başakşehir'in yolunu tutabilir

Son 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun koltuğu sallantıda. Bir süredir Avrupa hayalini dillendirmeye başlayan Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda Başakşehir'den ayrılması gündemde. Böyle bir durumda Turuncu-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise eski hocası Abdullah Avcı.

Emre Belözoğlu'nun sezonun tamamlanmasıyla birlikte Başakşehir'den ayrılması beklenirken, İstanbul ekibinde yönetimin Abdullah Avcı'ya gideceği belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın da eski takımına dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

Abdullah Avcı 2018-19 sezonunda Başakşehir ile şampiyonluğa son derece yaklaşmış ancak ipi göğüsleyememişti. Söz konusu sezonun 25.haftasında Galatasaray'ın 8 puan önünde bulunan Başakşehir, şampiyonluğu Sarı-Kırmızılılara kaptırmıştı.

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