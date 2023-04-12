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Fatih'te sağanak yağış nedeniyle surlarda çökme oldu

Fatih'te sağanak yağış nedeniyle surlarda çökme oldu

Fatih'te aşırı yağış nedeniyle Silivrikapı'da bulunan surlarda çökme meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı olayda çökme yaşanan alanda arama çalışması yapılıyor.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çökme yaşanan bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

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