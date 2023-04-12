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Muharrem İnce: CHP'nin neden iktidar olamadığını anladım

Muharrem İnce: CHP'nin neden iktidar olamadığını anladım

Adaylıktan çekilmesi tartışmaları devam eden Muharrem İnce, kendisi ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında arabuluculuk rolüne soyunan eski CHP'lileri görünce partinin neden 70 yılda iktidar olamadığını anladığını söyledi.

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Seçime 31 gün kala muhalefette bölünme tartışmaları devam ediyor.

Memleket Partisi Muharrem İnce'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilip çekilmeyeceği konusu muhalif seçmenin gündeminde.

Bu kapsamda adayların kesinleşmesinden önce İnce ve Kılıçdaroğlu arasında arabuluculuk yapan eski CHP'lilerin açıklamaları gündeme gelmişti.

tv100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan İnce o açıklamaları değerlendirdi.

"CHP neden iktidar olamıyor anladım"

Hükmet Çetin ile görüşmesine değinen İnce, CHP'nin neden uzun yıllardır iktidar olamadığını şu dönemde anladığını söyledi.

İnce şöyle konuştu:

"Hatırı sayılı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılıyor demiştim. Doğru söylüyorum. CHP’nin neden 70 yıldır iktidar olamadığını şimdi anlıyorum.

70-80 yaşında ağabeylerimiz bile buradan kendilerine bir rant devşirme işine giriştiler.

Mektup adrese gider. Yani gidip basına açıklama yapmaları, Ben de Muharrem İnce ile konuştum falan bunlar gereksiz işler. İsim vermeyeceğim.

Hem hikmet bey’e bu benim sorunum değil diye bir şey söylemedim. Asla! Kendisine mesaj attım. Ağabey ben sana böyle bir şey dedim mi dedim. cevap yazmadı. Asla böyle bir şey söylemedi. Memleket nasıl benim derdim olmadı.

Dedim ki benimle konuşulan bir şey yok, Seçim birinci turda bitmez, ikinci tura kalır. Ama birbirimizi incitmeyelim, birbirimize lazım oluruz dedim."

Hikmet Çetin'in iddiası

Hikmet Çetin, Muharrem İnce’nin aday pusulasının görüşmesinde çekilmesi yönünde kendisi ile konuştuğunu, seçimin Kemal Kılıçdaroğlu lehine ilk turda bitmesi gerektiğini kendisine ilettiğini, İnce’nin ise ‘bu benim meselem değil’ dediğini ile sürmüştü.

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