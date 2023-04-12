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Ümit Özdağ ile Yeşil Sol Parti sosyal medyada birbirine girdi

Ümit Özdağ ile Yeşil Sol Parti sosyal medyada birbirine girdi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Yeşil Sol Parti'nin sosyal medyadaki kavgası siyasette seviyeyi yerlere düşürdü. Her iki tarafta sokak ağzıyla birbirlerine laf yetiştirdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmalarını İstanbul Ümraniye'de sürdürürken dikkat çeken bir olay yaşandı. Özdağ, bölgede bulunan siyasi partilerin seçim standını gezerken, Yeşil Sol Parti'ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak stantta kimseyi bulamadı.

"Muhtemelen dağa çıktılar"

Stantta kimse olmaması üzerine kameralara dönüp bir açıklama yapan Özdağ, "Tüm parti stantlarını geziyoruz. Burada geldik Yeşil Sol Parti standında kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar" dedi.

Yeşil Sol Parti'den sert yanıt

Özdağ'a sosyal medyadan yanıt veren Yeşil Sol Parti ise, "Bu Faşist standımızı ziyarete gelmiş. Arkadaşlarımız kuduz olmamak için alanı terk etmişler. Biliyorsunuz kuduz bulaşıcıdır." açıklamasını yaptı.

Özdağ'dan aynı minvalde cevap verdi

Bunun üzerine Yeşil Sol Parti'nin paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Ben yıllardan bu yana sizin veterinerinizim. Televizyonlarda kuduran bölücüleri şoklayarak tedavi ederim: Size aşı yapmak için gelmiştim." ifadelerini kullandı.

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