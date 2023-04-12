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Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi!

Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi!

Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetmesiyle Samsunspor, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

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Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.

Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Samsunspor'dan Süper Lig paylaşımı

Samsunspor Kulübü, Süper Lig'e yükselmelerini ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı paylaşımda "Cumhuriyet'in 100. yılında, Atatürk'lü arma Süper Lig'de" ifadeleri yer aldı. 

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