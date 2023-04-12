Halk Tv’de İsmail Saymaz depremi! Cem Küçük’ten bomba medya kulisleri

20 aydır halk Tv'de çalışan gazeteci İsmail Saymaz, görevinden ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. Gazeteci Cem Küçük İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında medya kulislerini anlatıyor.

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14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşırken medyada ilginç şeyler oluyor. Yaklaşık 20 aydır Halk Tv'de görev yapan gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından Halk TV ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılığın ardından Halk Tv de Ağustos ayına kadar sözleşmenin bulunduğunu ancak İsmail Saymaz'ın başka bir grupla anlaşması sebebiyle Saymaz’ın Halk Tv'den ayrılmak istediğini belirtti ve bu kararın profesyonelce ve etik olmadığını açıkladı.

Halk TV'de yaşanan bu depremin ardından gazeteci Cem Küçük İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında medya kulislerini anlatıyor.