Erdoğan'a canlı yayında soruldu: Genel af düşünüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında "Genel af düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

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Seçimlere bir ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK- Kanal D ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Fulya Kalfa'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

"Genel af düşünüyor musunuz?"

Canlı yayında "Genel af düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, adaylığını af üzerine inşa etmediğini belirterek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Terörist başını bırakacaklarmış. Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün içerideki uzantılarına bırakılacakmış. Bunu nasıl diyebilirsin? O zaman her gücü eline alan, cezaevlerinin kapılarını açtım açıyorum...

"Bunlar oy için yapılıyor"

Bunlar oy için yapılan şeylerdir. Biz gelirsek bunlar serbest bırakacağız, o yüzden oylar bize. Karşımızdaki zat bunu Meclis kürsüsünden defalarca söyledi. Bu bir hukuk devletinin ahlaki yapısına uygun değil. Ben cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım. Bay bay Kemal buradan ne elde ederim bunun peşinde.

"Selo'yu çıkarmak için vaatlerde bulunuyor"

Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt kardeşlerimizin ölümü üstünden kendine rant devşirmeye çalışıyor. Maalesef şu anda bakıyorsunuz Bay Bay Kemal de Meral Hanım da bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar. Listelerine bu isimleri koyuyorlar, koydular.