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Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi

Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Fikirtepe'de ayın 17'sinde ilk konutların anahtarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verecek. Bölgenin istihdamına ve üretimine katkı sağlayacak finans merkezimizin açılışını da ayın 17'sinde Fikirtepe ile aynı gün yapıyoruz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ataşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Finans merkezinin açılışının Fikirtepe'yle aynı gün yapılacağını belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Aynı imar planı çerçevesinde bir Fikirtepe mevzusu var biliyorsunuz. Hemen ilerinizde, orada da 15 bin konutun dönüşümüne, şu an bakanlık olarak vatandaş mağdur olmasın diye biz girdik, yapıyoruz ve inşallah orada da ayın 17'sinde ilk konutlarının anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Ardından da yeni konutlarımızı da inşallah söz verdiğimiz şekliyle yapmaya devam edeceğiz. Yine burada finans merkezimiz var.

Hemen dibinizde Ataşehir'de, Ümraniye'de. Projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz ve bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına üretimine katkı sağlayacak, finans merkezimizin açılışını da ayın 17'sinde Fikirtepe'yle aynı gün yapıyoruz. İnşallah oranın da açılışını büyük bir coşkuyla yapacağız ve bölgenin kalkınması, İstanbul'un finans merkezi olması adına, burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız.

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