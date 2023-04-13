İngiliz medyasından Türkiye övgüsü: Dünyada bir ilk

İngiliz medyasından Reuters, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Reuters yayımladığı haberde "Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek 50 SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak" dedi.

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İngiltere'nin ünlü medya kuruluşlarından Reuters tarafından yayımlanan haberde, yapımı tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine teslim edilen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan övgüyle bahsedildi. Söz konusu haberde "Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek 50 SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak" denildi.

"Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak'

İngiliz medyası Reuters, "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, dron yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti. TCG Anadolu'nun Türkiye'nin bölgesel liderlik konumunu pekiştireceğine dikkat çekilen haberde, "232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Tcg anadolu 17 nisan'da halka açılacak

Türkiye'nin Savunma Sanayii girişimlerinin yeni meyvesi olan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun 17-24 Nisan aralığında vatandaşların ziyaretine açılacağı öğrenildi. Öte yandan ziyaret günlerinin Ramazan Bayramı tatiline denk gelmesi vatandaşları sevindirdi.