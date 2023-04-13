Memleket Partisi'nde istifa şoku! Edirne Milletvekili adaylarının hepsi istifa etti

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığını sürdürürken, partisinde istifa üstüne istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son istifa haberi Edirne'den geldi. Memleket Partisi Edirne'de milletvekili adaysız kaldı...

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Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nin Edirne'den milletvekili adayı gösterdiği Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça istifa etti. Edirne’de Memleket Partisi milletvekili adayları, sıralama yapılırken adaletsiz davranıldığını öne sürerek milletvekili adaylıklarından ayrıldıklarını açıkladı.

El yazısıyla yazıp WathsApp'tan gönderdi

İkinci sıradan aday gösterilen Oktay Bozkurt, el yazısıyla yazdığı yazıyı partinin mesajlaşma grubuna göndererek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bozkurt, "Memleket Partisi Genel Merkezi’ne, özel sebeplerimden dolayı 28. dönem Edirne milletvekili adaylığımdan çekiliyorum. Gereğinin bilgilerinize arz ederim" dedi.

Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer alan ve Memleket Partisi'nden istifa eden Gaye Usluer de CHP'ye geri dönmüştü.