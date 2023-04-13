Seren Serengil ayrıldı sevgilisi Mustafa Tohma evli kadınla aldattı

52 yaşındaki Seren Serengil'in aşkta yüzü yine gülmedi. 12 yaş küçük sevgilisi Mustafa Tohma tarafından aldatıldı! Hem de evli 2 çocuk annesi bir kadınla. Bu gelişmenin ardıdan Mustafa Tohma'dan ayrılan Seren Serengil, aramızda cinsellik yok itirafında bulundu. Peki kimdir Mustafa Tohma, yaşı kaç? Ne iş yapar?

Abone ol

Daha önce 4 kez evlenen ama hiç birinde yüzü gülmeyen Seren Serengil evlilik arefesinde olduğu sevgilisi Mustafa Tohma'nın ihaneti ile yıkıldı. 4 yıldır birlikte olan çiftin düğün tarihini beklerken çiften ayrılık haberi geldi. Seren Serengil 45 gündür başka bir kadınla, evli 2 çocuklu bir kadınla gizli aşk yaşadığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Mustafa Tohma iddiaları yalanlayıp sadece deprem ile iligli konuştuk dese de Seren Serengil 'yemedi' ve Mustafa Tohma'dan ayrıldı. Peki kimdir Mustafa Tohma, yaşı kaç? Ne iş yapar?

İlk sinyali paylaşımı verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma'nın dün yaptığı paylaşım ise dikkat çekti: "Anne, beni anlayan yok. Omzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysam biraz anne!"

Güzel günlerimiz oldu

Seren Serengil, "Güzel günlerimiz oldu. Mustafa'dan hiçbir şey istemedim ona kol kanat gerdim. Üzüldüm, kandırıldım... Gözümle görmedim ama ondan böyle bir şey beklemezdim beni yanılttı. Onun için kötü bir şey söylemek istemiyorum. Yolu açık olsun" dedi.

Seren Serengil evlilikleri

Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı. Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ancak Serengil'in bu evliliği de üç yıl sonra sona erdi.

Ünlü şarkıcı, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yaşadı. Seren Serengil, 2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar İpek ile evlendi. Çift, olaylı bir şekilde boşandı.

Mustafa Rahman Tohma kimdir?

Mustafa Rahman Tohma'nın asıl mesleği ve işi çiftçilik. Aileden gelen çiftçilik mesleği ile ilgileniyor. Antakya'da geniş bir arazileri olan Mustafa Tohma'nın babası da çiftçilik yapıyor. 11 ili vuran büyük depremde annesini kaybedeb Mustafa Tohma bir dönem ısrarları kırmamış ve modellik yapmış. Seren Serengil'den 12 yaş küçük olan Mustafa Tohma 40 yaşında.