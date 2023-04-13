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"İYİ Parti'de milletvekili listesi satıldı" iddiası! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı...

"İYİ Parti'de milletvekili listesi satıldı" iddiası! İl Başkanı 'maalesef' deyip açıkladı...

İYİ Parti'de milletvekili aday sıralarının para karşılığı satıldığı iddia edildi. Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmak, “Maalesef ciddi paraların döndüğünü..." diyerek şok suçlamalarda bulundu.

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İYİ Parti’nin milletvekili listeleri açıklanınca tepkiler birbiri ardına geldi. İYİ Parti listeleriyle ilgili iki noktanın öp plana çaktığını belirten Abdulkadir Selvi, "Biri listedeki FETÖ’cü adaylar, diğeri ise bazı yerlerde listelerin para karşılığı satıldığı iddiası" deyip şunları yazdı: 

- İYİ Parti’de listelere dönük iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmak, “Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar” diyerek partisinden istifa etti.

- Siyasette birçok şey tartışılır ama bu liste satışı iddiaları mide bulandırır.

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