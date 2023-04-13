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Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Meteorolojiden üst üste uyarılar yapılıyor. Kara kış kar ve aşırı yağışlar geri geldi. Hakkari'de sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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Hakkari'de sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari Valiliği'nce alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul, liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı duyuruldu. 

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