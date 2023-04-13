Ev hanımları nasıl emekli olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Primlerinin yarısı devletten...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınacağını açıkladı. Erdoğan, ev hanımlarının nasıl emekli olacaklarını anlatırken müjdeyi de verdi: Ev hanımlarının emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Aile Koruma Kalkanı Programı'nın detaylarını açıklayan Erdoğan, "Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında Aile Koruma Kalkanı Programı'na ilişkin önemli detaylar paylaştı. Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:
Her aileden bir kişiye iş imkanı...
- Aile Koruma Kalkanı programı yenilikçi mekanizmalarımızdan sadece biri. İlk aşamalarını zaten başlattık. Daha derli toplu programı büyütüyoruz. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız.
En az 3 çocuk diyorum çünkü...
- En az 3 çocuk diyorum. Bu demek oluyor ki ailelerde çocuk sayısı artacak. Her alanda ailelere maddi katkı vereceğiz. Amacımız aile birliğini korumak.