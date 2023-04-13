Ev hanımları nasıl emekli olacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Primlerinin yarısı devletten...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Aile Koruma Kalkanı Programı'nın detaylarını açıklayan Erdoğan, "Her aileden en az bir kişiye iş imkanı sunacağız. Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarının sigortalılığı konusunda atacağımız adımlar olacak. Emeklilik primlerinin bir kısmını biz ödeyeceğiz" dedi.