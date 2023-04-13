Selçuk Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast uyarısı: Duyumlar almadık diyemeyiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi ihtimalini daha çok düşünmek gerek, koruma tedbirleri artırılmalı"dedi. CHP’li Erdoğan Toprak, “Duyumlar almadık diyemeyiz” yorumu yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir suikast girişiminde bulunabileceğini belirtti.

Özdağ Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede,“Geçmişte siyasetçilere ve gazetecilere yönelik çok sayıda suikast girişimi oldu. Seçime az bir zaman kala Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleştikçe suikast girişimi ihtimalini de daha çok düşünmek gerekiyor. Bu nedenle koruma tedbirlerini artırmak gerekiyor” dedi.

"Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz"

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise iddiaları doğruladı. Toprak, “Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz. Ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu konuda devlete güvendiklerini söyleyen Toprak,“Devletin elinde istihbarat imkânı var. Bu konuda deneyimli, namuslu insanlar var. Onlara güveniyoruz. Bu ihbarları gözden geçiriyorlardır”dedi.