Prof. Dr. Haluk Özener'den deprem açıklaması önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yeri duyurdu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yaşandığı Kahramanmaraş ile ilgili olarak, "Önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Kahramanmaraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” dedi.

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Melikgazi Belediyesi ve Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle "Depremde Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz’ adlı seminer düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerde açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kandilli Rasathanesiyle ortak olarak hem seminerlerimiz olacak hem de çalışmalarımız olacak. Deprem olması hepimizi derinden etkiledi. Dolayısıyla iş işten geçmeden biz de üzerimize ne düşüyorsa daha fazlasını yapmak için çalışmalar başlattık. Bu çerçevede imar planı revizyonunda yapılaşmaya kadar, zemin etütlerine kadar, jeolojik tespitlere kadar ve alınması gereken kurallara kadar birçok çalışmayı masaya yatırıp, inşallah bunları kısa, orta ve uzun vadede konuşacağız” ifadelerini kullandı.

"500 sene geçmesi lazım"

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de, "İnsanlarımızın psikolojisine baktığımızda belki siz de aynı psikolojidesinizdir. Dükkanlara yani AVM’lere giremiyorsunuz. En ufak bir deprem büyük bir deprem olacak mı, bitecek mi, yarın deprem olacak mı psikolojisine gidiyorsunuz. İnsanlar o kadar çok takip ediyor ki eskiden kimsenin umurunda olmayan 2.9’luk depremler de ‘acaba büyük deprem mi geliyor?’ düşüncesine giriliyor. Lütfen bu düşünceden çıkın. Bu yan gelip, yatın demek değil. Kayseri deprem sıralamasında yukarılarda değil. Deprem sıralamasında Kayseri mütevazi yerlerde. Marmara var, Doğu Anadolu’da farklı yerler var. Deprem konusunda Kayseri olarak çok öncelikli değilsiniz. Araştırmalarda da öyle çok önde değilsiniz. Bir depreme 2045’de olmaz demek ne kadar yanlışsa, bu fay 7.7’lik deprem üretecektir demekte o kadar yanlıştır. Basın mensubu arkadaşımız biraz önce ‘Herkes şimdi Maraş’tan kaçıyor’ diye bir soru sordu. Aslında önümüzdeki 500 yıl için en güvenli yer Maraş’tır. Bir daha o büyüklükte bir deprem olması için 500 sene geçmesi lazım” şeklinde konuştu.