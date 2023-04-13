Ramazan ayında Kadir Gecesi nasıl belli olur, hangi günde aranır?

Dua kapılarının sonuna kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olan Kadir Gecesi ne zaman, ramazan ayının kaçında idrak edilecek? Ramazan'ın son günlerinde gizli olan Kadir Gecesi Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl 17 Nisan Pazartesi idrak edilecek. Peki Kadir gecesi alametleri nelerdir, nasıl anlaşılır?

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Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşırken Kadir Gecesi ne zaman araştırması başladı. 23 Mart'ta başlayan ramazan ayı içerisinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği Kadir Gecesi de idrak edilecek. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu yıl 17 Nisan Pazartesi 2023'de idrak edilecek.

Bu gece Kuran'ı Kerim'de şöyle anlatılıyor:

Kadir gecesinde okunacak dualar

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir Gecesi önemi

Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

Kadir gecesi okunacak dualar: Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilen yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki etkilerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanılan bir gecedir. Kadir Gecesi yapılacak dualar ve okunacak tesbihatlar şöyle:

Kadir gecesi okunacak dualar:

Yasin

Tebareke

Amme

Kadir Suresi

İnşirah Suresi

Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.

Kadir suresi Arapça ve Türkçe okunuşu

Kadir Suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.