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Kripto paralarda hareketlilik arttı! 13 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto paralarda hareketlilik arttı! 13 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar oldu?

ABD mart ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından kripto para piyasalarında hareketlilik arttı. Bitcoin dün kritik veri sonrası 29 bin 990 dolardan 30 bin 480 dolara çıktı. 13 Nisan 2023 ise Bitcoin 30.100 dolardan işlem görüyor.

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13 Nisan 2023 Bitcoin ve altcoinler ne durumda? Bitcoin/USDT 30.100 dolardan, Türk lirası karşısında ise 599.367 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.917, Cardano (ADA)0,406, BNB (BNB)318, Dogecoin (DOGE) 0,0832  dolar civarlarında bulunuyor. Son 24 saatlik periyotta Radix (XRD) en çok yükselen altcoin oldu.

Şaşkına çeviren Bitcoin tahmini

Ünlü kripto para fenomeni ve yatırımcı Lark Davis, gönderisi ile dikkat çekti. Davis, Bitcoin’in ya sıfırlanacağını ya da 1 milyon dolara ulaşacağını iddia etti.

Yüzde 60'tan fazla değer kaybetti

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 60'tan fazla değer kaybetti.

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