Alanya'da kabus 2 ay sonra geri döndü apartman sakinleri tedirgin
Antalya'da komşularının duvarlarına tehdit içerikli yazılar yazıp, çöp atan ve ateş yakarak kabus yaşatan İran uyruklu kadın tekrar aynı apartmana geldi. Asansör kapısına dışkı süren kadının komşuları, hem çocukları hem de kendileri için tedirgin olduklarını söyledi.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan İran uyruklu kadın, komşularına adeta kabusu yaşattı. A.Y.'nin, binaya çeşitli tehdit ve hakaret içerikli yazıların yanı sıra komşularının kapılarına dışkı sürdüğü ve ateş yakarak çöp attığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
Hakkındaki şikayetlerin ardından gözaltına alınan A.Y.'nin, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildiği söyleniyordu. Yapılan tetkiklerin ardından psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y.’nin Türkiye’de 2 ay boyunca tedavi edildiği ve tedavisinin ardından evine gönderildiği belirtildi.
İdrarını kapılara döktü
Tekrar apartmana gelen A.Y., bina içerisinde adeta terör estirmeye devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde A.Y.'nin asansör kapısına dışkı sürdüğü, bir başka görüntüde ise idrarını komşularının kapılarına döktüğü görüldü.
Apartmandaki bina sakinlerinin farklı ülkelerden olduğunu ifade eden Rus uyruklu Natalia Bolshekova, Türkiye’nin kendilerine yuva olduğunu kaydetti.