Alanya'da kabus 2 ay sonra geri döndü apartman sakinleri tedirgin

Hakkındaki şikayetlerin ardından gözaltına alınan A.Y.'nin, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildiği söyleniyordu. Yapılan tetkiklerin ardından psikolojik sorunları olduğu belirlenen A.Y.’nin Türkiye’de 2 ay boyunca tedavi edildiği ve tedavisinin ardından evine gönderildiği belirtildi.