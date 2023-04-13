Soğanın kilosu 20 lirayı aştı! Fiyatlar ne zaman düşecek?

Soğanın fiyatı aldı başını gitti. Marketlerde kilosu 20 lirayı aşan soğan fiyatında ne zaman düşüş olacak merak ediliyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan fiyatları Ramazan Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra düşecektir.” dedi.

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Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 14 liraya kadar geriledi.

Fiyatların yüksek seyretmesinin nedeninin ise Ramazan Bayramı öncesi Güneydoğu Anadolu bölgesinden tarım işçisi gelmemesi...

Ayrıca, Ramazan Bayramı'ndan sonra hasadın hızlanmasıyla, fiyatların da düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Soğan fiyatları Ramazan Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra düşecektir. Türkiye'nin tamamında vatandaşlarımız bayram sonrası ucuza soğan tüketecek” diye konuştu.