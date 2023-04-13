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Trabzonspor'la anılmıştı! Samet Aybaba imzayı atıyor

Trabzonspor'la anılmıştı! Samet Aybaba imzayı atıyor

Samet Aybaba'nın yeni takımı belli oldu. Adı Trabzonspor'la da anılan deneyimli teknik adam, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un başına geçti. Samet Aybaba'nın gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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Trabzonspor'un adaylarından Samet Aybaba'nın yeni takımı belli oldu. Adana Demirspor sonrası birçok takımdan teklif alan ancak bunlar reddeden tecrübeli hoca, İstanbul temsilcisiyle el sıkıştı. Samet Aybaba'nın bugün resmen duyurulması bekleniyor.

Trabzonspor'un da gündeminde olan Samet Aybaba, Eyüpspor ile anlaştı. Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Zafer Turan ile vedalaşan Eyüpspor, teknik direktörlük için Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına vardı.

2 yıldır boştaydı

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Samet Aybaba neredeyse 2 yıldır boştaydı. 67 yaşındaki teknik adam Adana temsilcisiyle 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve takımı yıllar sonra Süper Lig'e çıkarmıştı.

Kariyerinde 2 kupası var

Teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Kayserispor'da başlayan Samet Aybaba, Trabzonspor ve Beşiktaş da dahil birçok takımda görev aldı. Samet Aybaba'nın Gençlerbirliği ve Trabzonspor ile birer Türkiye Kupası zaferi bulunuyor.

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