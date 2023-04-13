Songül Karlı'nın gençleşme hevesi! Tekrar bıçak altına yattı meğer bu kez...
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1991 yılında müzik sektörüne giriş yapan ve sonraki yıllarda sunuculuğa da yönelen Songül Karlı, güzellik için bıçak altına yattı. Hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanan Karlı, bakın bu kez vücudunun nerelerine estetik yaptıracakmış...
Ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, 2021 yılında Seda Sayan'ın izinden giderek yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırmıştı. Karlı, geçtiğimiz sene ise güzellik uğruna bir kez daha yüzünü gerdirmişti.
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48 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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Son halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Songül Karlı'nın değişimi, dikkat çekmişti.
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Türk Halk müziğin güçlü yorumcusu Songül Karlı, son olarak geçirdiği operasyonların ardından hayranlarının karşısına gençleşerek çıkmaya hazırlanıyor.
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