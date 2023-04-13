BIST 5.179
DOLAR 19,33
EURO 21,34
ALTIN 1.260,49
HABER /  EKONOMİ

Müjde! Soğanda yoğun hasat başlıyor, fiyatlar düşecek

Müjde! Soğanda yoğun hasat başlıyor, fiyatlar düşecek

Türkiye'nin en erkenci soğanının toplanmaya başladığı Adana'da hasat devam ederken, fiyatların Ramazan Bayramı'ndan sonra düşmesi bekleniyor.

Abone ol

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 14 liraya kadar geriledi.

Fiyatların yüksek seyretmesinin nedeninin ise Ramazan Bayramı öncesi Güneydoğu Anadolu bölgesinden tarım işçisi gelmemesi. Ayrıca, Ramazan Bayramı'ndan sonra hasadın hızlanmasıyla, fiyatların da düşmesi bekleniyor.

“Soğan tarlada 14-16 lira arasında”

Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde devam eden hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu sene havaların halen yağışlı gitmesi nedeniyle tam anlamıyla hasada başlanılamadı. Şuanda Adana ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hasat devam etmekte. Soğan, piyasaya az girdiği için fiyatlar yüksek. Şu an soğan fiyatı tarlada 14 ile 16 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

“Bayram sonrası soğan ucuzlayacak”

Ramazan Bayramı'ndan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kalifiye soğan işçilerinin gelmesi ve hasadın artmasıyla fiyatların düşeceğine değinen Başkan Doğan, “Bu fiyatlar Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek. Şuanda soğanlar Adana'daki tarım işçileriyle toplanıyor ancak oda yeterli olmuyor. Soğan fiyatları Ramazan Bayramı'ndan en geç 1 hafta sonra düşecektir. Türkiye'nin tamamında vatandaşlarımız bayram sonrası ucuza soğan tüketecek” dedi.

Soğanın bu sene ihraç edilmesi ve çiftçiye para kazandırması halinde gelecek sene ekim alanlarının daha çok artacağına dikkat çeken Doğan, “Soğan Ramazan Bayramı'ndan sonra kırmızı kabuk bağlayacak ve o sırada yurt dışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacaktır. Yurt dışı kapılarının da açılmasını, ihtiyaç fazlası soğanın ihraç edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bu sene üreticini yüzünün güldüğünü belirten çiftçi Mutlu Metin Talay ise soğanın fiyatından ve veriminden oldukça memnun olduklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl en yakınındaydı Hacı Yakışıklı yeni öğrendi yazısında paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl en yakınındaydı Hacı Yakışıklı yeni öğrendi yazısında paylaştı
Samsun'da yakınları tarafından inşaatta korkunç halde bulundu
Samsun'da yakınları tarafından inşaatta korkunç halde bulundu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Muş'ta Nisan karı bitmiyor
Muş'ta Nisan karı bitmiyor
Piyasalarda son durum! 13 Nisan 2023 Dolar-Euro kuru ne kadar?
Piyasalarda son durum! 13 Nisan 2023 Dolar-Euro kuru ne kadar?
2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BEKÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BEKÇİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Erkan Baş kimdir, aslen nereli? Erkan Baş kimin oğlu, babası kimdir?
Erkan Baş kimdir, aslen nereli? Erkan Baş kimin oğlu, babası kimdir?
İzmir'de deniz marulundan hidrojen üretildi
İzmir'de deniz marulundan hidrojen üretildi
İzmir'de kaçakçılar litresi 18 liraya mazot pompası kurmuşlar
İzmir'de kaçakçılar litresi 18 liraya mazot pompası kurmuşlar
Kripto paralarda hareketlilik arttı! 13 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar oldu?
Kripto paralarda hareketlilik arttı! 13 Nisan 2023 Bitcoin ne kadar oldu?
İzmir'de 365 gün içinde deprem yaraları sarıldı
İzmir'de 365 gün içinde deprem yaraları sarıldı
Ramazan ayında Kadir Gecesi nasıl belli olur, hangi günde aranır?
Ramazan ayında Kadir Gecesi nasıl belli olur, hangi günde aranır?