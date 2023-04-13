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İzmir'de narkotik baskını. Ev değil sanki uyuşturucu dükkanı

İzmir'de narkotik baskını. Ev değil sanki uyuşturucu dükkanı

İZMİR polisinden uyuşturucu baskını: 13 kilonun üzerinde esrar ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı.

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İzmir'in Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde iki adrese polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 13 kilo 694 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon yapılan bir adreste uyuşturucu maddelerin yere serildiği ve hassas terazinin de odada bulunduğu görüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yürüttü. Bayraklı ve Karabağlar ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, adreslerde yapılan aramada 13 kilo 964 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. Baskın yapılan adreslerin birinde esrar maddesinin yere serildiği ve hassas terazinin de odada bulunduğu görülürken, uyuşturucu madde satışının bu evde yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili E.G. ve S.E. adlı 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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