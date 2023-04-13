Erkan Baş eşi kimdir, neden eşiyle fotoğrafı yok? Erkan Baş çocukları kimdir?

TİP'in genel başkanı ve İstanbul milletvekili olan Erkan Baş seçime giderken siyasetin en renkli simalarından biri haline geldi. Özel hayatı ile de merak edilen Erkan Baş aslen Boşnak ve Almanya doğumlu. 42 yaşında olan Erkan Baş evli ve 2 çocuğu var. Peki Erkan Baş'ın eşi kim, neden eşiyle birlikte fotoğrafı yok?

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçime artık 1 ay kaldı. Siyaset kulislerinin iyice alevlendiği bu günlerde dikkat çeken isimler de var. Özellikle bu seçimde yorumları ve vaadleri ile dikkat çeken TİP Başkanı Erkan Baş. Katıldığı programlarda açıklamaları ile sık sık gündem olan Erkan Baş'ın özel hayatı da merak ediliyor. Babası Almanya'ya işçi olarak giden Erkan Baş aslen Boşnak ve Almanya Berlin doğumlu. Annesi ise bir dönem tekstil işçiliği yapmış. Evli olan Erkan Baş'ın eşi kimdir sorusu da çok merak ediliyor. Fakat internette Erkan Baş'ın eşi ve birlikte oldukları bir fotoğraf karesi bulunmuyor. 42 yaşındaki Erkan Baş'ın 2 tane de çocuğu var.

Adam Tito artığı

Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı programda yaptığı konuşmada Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı hedef göstererek "Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştirilmiş ve Türkiye'ye gönderilmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Destici, "Adam Tito artığı, Yugoslavya'da Tito rejimi vardı. Buradan geçiyorsun Almanya'ya. Tamamen ,sol örgütler içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? Rusoviç. Türkiye'de Baş'ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP'in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Rusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google'a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum" demişti.