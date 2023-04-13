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Azerbaycan’a girişlerde aşı kartı zorunluluğu kaldırıldı

Azerbaycan’a girişlerde aşı kartı zorunluluğu kaldırıldı

Azerbaycan, COVID-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde uyguladığı seyahat prosedürlerini güncelleyerek, ülkeye girişte “Aşı Kartı” ibraz etme zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu

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Azerbaycan’a seyahat edecek yolcular, artık aşı kartı göstermeksizin ülkeye giriş yapabilecek.

Son yıllarda turizm sektöründe attığı adımlar ile her mevsim turistlerin ilgi odağı olmaya devam eden Azerbaycan’a artık daha kolayca seyahat etmek mümkün hale geldi. Pandemi dönemi boyunca uyguladığı prosedürler ile sağlıklı bir seyahat imkanı sunan Azerbaycan, azalan Covid-19 vakalarını dikkate alarak ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için seyahati kolaylaştıracak bir adım daha attı. Atılan adımla ülkeye girişte “Aşı Kartı” ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

Son dönemde turizme yaptığı yatırımlarıyla da dikkatleri çeken Azerbaycan’da birinci sınıf oteller, restoranlar ve alışveriş merkezlerinde konforlu bir tatil yaşarken, UNESCO listesindeki Bakü Eski Kenti, Kafkas Dağları, Hazar Denizi ve antik İpek Yolu da dahil olmak üzere çok sayıdaki tarihi noktada da mistik bir gezi keşfi yapabileceği ifade edildi.

Türk turistlerin de uğrak adresi: Azerbaycan

2022'de Türkiye, 311 binden fazla turistle Azerbaycan'a en çok turistin geldiği ilk 15 ülke arasında ikinci oldu. Bu rakamlar Türkiye pazarında yüzde 98'lik bir toparlanmanın yaşandığı bir yılı işaret etti. Azerbaycan’ın Başkenti Bakü, hem son dönemde inşa edilen modern mimarisi ve hem de tarihi çok eski yıllara dayanan kültürel mekanlarıyla turistlerin uğrak noktası haline gelirken, bölgedeki bağcılık faaliyetleri de gezginlerin oldukça dikkatini çektiği aktarıldı.

Bu dönemde bağcılığın ve yan turizminin tanıtımına yapılan yatırımlar nedeniyle ülkeye Avrupa Konseyi ve Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından ödüller verildiğinin de altı çizildi.

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