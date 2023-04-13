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Tunceli-Ovacık yolu yeniden ulaşıma açıldı

Tunceli-Ovacık yolu yeniden ulaşıma açıldı

3 gündür kapalı olan Tunceli-Ovacık karayolu, ekiplerin yürüttüğü çalışma ve Munzur Çayı'nın debisinin düşmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

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Tunceli’de etkili olan yoğun sağanak yağışla birlikte Munzur Çayı’nın birden fazla noktada taşması sonucu 3 gün önce ulaşıma kapatılan Ovacık karayolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Munzur Çayı’nın debisinin düştüğünü ve yola düşen kaya parçaları ile akıntıların temizlendiğini belirten yetkililer, karayolunu kullanacak olan sürücüleri özellikle kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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