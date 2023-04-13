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Kan donduran görüntü! Rus askerler Ukraynalı esirin kafasını kesti deniyor

Kan donduran görüntü! Rus askerler Ukraynalı esirin kafasını kesti deniyor

Rus ordusunun Ukrayna askerinin kafasını kestiği bir video infial yarattı. Görüntüler dünya çapında büyük tepki çekerken, Kiev yönetimi, Rusya'yı terör örgütü DAEŞ'e benzetti. Rusya ve AB'den konuya ilişkin açıklama geldi.

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Rus askerlerinin Ukraynalı savaş esirinin kafasını kestiği iddia edildi. Kiev yönetimi Rusya'yı terör örgütü DAEŞ'e benzetti. Sosyal medyada yayınlanan videoda Rusça konuşan üniformalı kişilerin, Ukrayna ordusu arması ve sarı kol bandı bulunan bir kişiyi kafasını keserek öldürdüğü görülüyor.

Ukrayna güvenlik kurumu soruşturma başlatırken, dünya çapında infial yaratan görüntülere Ukrayna lideri Volodimir Zelenski sert tepki gösterdi.

"Hesabını verecekler"

Zelenski, "Dünyada kimsenin görmezden gelemeyeceği şeyler var. Bu canavarlar ne kadar da kolay öldürüyor. Hiçbir şeyi unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Her şeyin hesabını verecekler. Teröre yenilmeyeceğiz." dedi.

AB: Teyit edilmesi halinde savaş suçu listesine eklenecek

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada, görüntülerin teyit edilmesi halinde, bunun Rusya'nın savaş suçlarıyla ilgili delillere ekleneceği belirtildi.

Rusya'dan açıklama geldi

Rusya lideri Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise "Görüntüler korkunç. Gerçek olup olmadıklarını araştıracağız. Sahtelerle dolu bir dünyada yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

Kiev yönetimi: DAEŞ'ten beter

Kiev yönetimi Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinden ihraç edilmesini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "DAEŞ'ten beter olan Rusya'nın BMGK'da dönem başkanı olması absürd" diye konuştu.

Geçen yıl şubat ayından beri devam eden Ukrayna savaşında her iki taraf, birbirini savaş esirlerini öldürmekle suçlamıştı. Ukrayna'da işlenen savaş suçları sebebiyle Rusya lideri Vladimir Putin hakkında da Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emri çıkartmıştı.

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