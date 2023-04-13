Mehmet Ali Erbil, "Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim" diyerek infial yarattı
Mehmet Ali Erbil, dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşurken tepki çekecek bir konuşma yaptı. Erbil, öpüşmek istediği ünlü ismi açıklayarak Aleyna Tilki olduğunu söyledi.
Geçiş sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Florya'daki bir iftar davetinde görüntülendi.
Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.
Mehmet Ali Erbil, genç şarkıcı Aleyna Tilki ile öpüşmek istediğini söyledi.
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil; Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın dizide öpüşme sahneleriyle ilgili konuşurken "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" dedi.