Mehmet Ali Erbil, "Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim" diyerek infial yarattı

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil; Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın dizide öpüşme sahneleriyle ilgili konuşurken "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" dedi.