Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı! Ailesi 65 gündür ailesi Handan'ı arıyor

HATAY'da depremde yıkılan hastane binasının enkazı kaldırılmasına rağmen 21 yaşındaki Handan'a ulaşılamadı. Ailesi kızlarını arıyor.

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Büyük depremlerde Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası da yıkılmıştı. Binanın tamamen enkazı kaldırılmasına rağmen tedavi gören Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Handan Balıkçı'ya ulaşılamadı. 65 gündür umutla bekleyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşadıklarını anlatan baba Ayhan Balıkçı, "Kızım eğitim araştırma hastanesi ek binasında tedavi görüyordu. 6 Şubat depremi sonrası yıkılan binada kızımın ne canlı ne de ölüsünü bulabildik. Hastanenin enkazının kaldırıldığı son güne kadar oradaydık ve bulamadık. Kızımın bulunması istiyorum" dedi.

"Dayanamıyorum artık"

Anne İlham Balıkçı ise, "Lütfen kızım bulunsun istiyorum. Kızım kaybolduktan sonra kalp krizi geçirdim ve dayanamıyorum artık" ifadelerini kullandı.