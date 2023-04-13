BIST 5.179
DOLAR 19,33
EURO 21,34
ALTIN 1.260,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop’taki akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklama

Sinop’taki akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklama

90 bin litre akaryakıtı kamu araçlarına verildi gösterip elden tekrar satmışlar ve kamu kurumlarını 2 milyon TL zarara uğratmışlardı. 7 kişi tutuklandı.

Abone ol

Sinop’un Boyabat ilçesinde kamu araçlarına sahte faturalar keserek usulsüz akaryakıt satışı yapan, çıkışı gösterilen akaryakıtı bidonlarla evlerine götürerek tekrar satan 7 kişilik benzinlik şebekesinin yaptığı dev yolsuzluk, emniyetin 4 aylık fiziki takibi sonucu ortaya çıkarıldı. Kamu kurumlarının yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat’ta bir benzinlik sahipleri ve çalışanlarından oluşan 7 kişilik şebeke, kamu kurumlarına sahte faturalar keserek usulsüz akaryakıt satışı yapıldığı iddiaları üzerine Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 4 ay boyunca fiziki takibe alındı. Takip sürecinde toplanan delillerle başlatılan yolsuzluk operasyonunda O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde kamu kurum araçlarına verilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan 90 bin litre akaryakıtın, sahte faturalar kesilerek birden çok kez ücret alındığı, akaryakıtın faturası kesilerek istasyondan çıkışı gösterilip bidonlara doldurularak başka kişilere elden satıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan incelemelerde bidonlara doldurulmuş 60 litre akaryakıt, 1 adet tabanca, 3 adet elektronik kayıt ünitesi, suç unsuru dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
13 Nisan evde bakım maaşları yatan iller listesinde ikramiye sürprizi!
13 Nisan evde bakım maaşları yatan iller listesinde ikramiye sürprizi!
Bu hafta A101'de neler var? 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler raflarda!
Bu hafta A101'de neler var? 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler raflarda!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kan donduran görüntü! Rus askerler Ukraynalı esirin kafasını kesti deniyor
Kan donduran görüntü! Rus askerler Ukraynalı esirin kafasını kesti deniyor
Erzurum'da anne ve babasına bıçakla saldırdı. Annesi öldü, babası hastanede
Erzurum'da anne ve babasına bıçakla saldırdı. Annesi öldü, babası hastanede
CHP'nin Kürt raporunda ne vardı? Açıklanırsa 'CHP seçimlerde çakılır Türklerin oyunu alamayız' deniliyor
CHP'nin Kürt raporunda ne vardı? Açıklanırsa 'CHP seçimlerde çakılır Türklerin oyunu alamayız' deniliyor
Hareketsiz ve tembel yaşam kalp rahatsızlığını tetikliyor. Peki ne yapmalı?
Hareketsiz ve tembel yaşam kalp rahatsızlığını tetikliyor. Peki ne yapmalı?
Aman dikkat! Meteorolojinin 5 il için uyarısı sürüyor
Aman dikkat! Meteorolojinin 5 il için uyarısı sürüyor
Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,1 azaldı
Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,1 azaldı
Azerbaycan’a girişlerde aşı kartı zorunluluğu kaldırıldı
Azerbaycan’a girişlerde aşı kartı zorunluluğu kaldırıldı
Tunceli-Ovacık yolu yeniden ulaşıma açıldı
Tunceli-Ovacık yolu yeniden ulaşıma açıldı
Soğanın kilosu 20 lirayı aştı! Fiyatlar ne zaman düşecek?
Soğanın kilosu 20 lirayı aştı! Fiyatlar ne zaman düşecek?