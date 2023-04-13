Bu hafta A101'de neler var? 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler raflarda!

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler vatandaşlar zincir marketlerin her hafta düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünlerini takip etmeye ve internette sık sık araştırma devam ediyor. Bu kapsamda yayımladığı aktüel ürünler kataloğları ile tüm dikkatleri üzerine çeken A101'in 13 Nisan aktüel ürünleri de belli oldu. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte A101 13 Nisan aktüel ürünler ve fiyat listesi haberimizde...

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A101 aktüel ürünleri ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Her hafta salı ve perşembe günleri düzenli olarak satışa çıkardığı binbir çeşit ürün ve avantajlı fiyat imkanlarıyla dikkat çeken zincir market A101'in 13 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar ise internette bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde sorularının cevaplarını araştırmaya devam ediyor. A101'de bu hafta; teknolojiden, beyaz eşyaya, elektrikli ev aletlerinden çocuk oyuncaklarına, hobi dünyasından ev mobilyasına varıncaya kadar yüzlerde ürün avantajlı fiyat imkanlarıyla bugün A101 raflarındaki yerini aldı. İşte A101 13 Nisan aktüel ürünler ve fiyat listesi haberimizde...

*Toshiba 65″ Ultra HD Smart Tv 12.199 TL

*Toshiba 50″ Ultra HD Smart Tv 7.399 TL

*Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3.799 TL

*Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 5.499 TL

*Reeder S19 MAX 4/128 GB Cep Telefonu 3.199 TL

*WD 2 TB Harici Disk 1.199 TL

*HI-LEVEL 64 GB USB Bellek 89,95 TL

*THOR Inox Ankastre Set 7.599 TL

*SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 6.899 TL

*SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 6.899 TL

*SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 12.199 TL

*Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 2.899 TL

*Homend 2506H Yağsız Fritöz AirFryer 1.499 TL

*Homend Handmaid El Blender Seti 499 TL

*Kiwi KTM 2910 Çay Makinesi 499 TL

*Aprilla AHD2127C Saç Kurutma Makinesi 219 TL

*Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 259 TL

*Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 399 TL

*Homend Toastbuster Tost Makinesi 639 TL

*Aprilla ATR 7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 29,95 TL

*Arzum AR4069 Practical Dik Süpürge 699 TL

*Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 459 TL

*Homend Foodrunner El Mikseri 259 TL

*Termos 1,2 Litre 79,95 TL

*Taç Ultra Granit Basık Tencere 299,95 TL

*Taç Ultra Granit Tava 199,95 TL

*Taç Ultra Granit Derin Tencere 299,95 TL

*Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 24,95 TL

*Hascevher İkiz Gözleme ve Balık Tavası 199,95 TL

*Papilla Dövme Grill Tava 279,95 TL

*Kütahya Porselen Fincan Takımı 12 Parça 149,95 TL

*Kütahya Porselen Çerezlik 19,95 TL

*Kütahya Porselen Kupa 24,95 TL

*Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6’lı 29,95 TL

*Rooc Gold Bıçak Çeşitleri 24,95 TL

*Plastik Kapaklı Kare Borcam 3200 cc 109,95 TL

*Plastik Kapaklı Kare Borcam 1950 cc 79,95 TL

*Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 99,95 TL

*SIMAX Borosilikat Tencere 199,95 TL

*LAV Kulplu Çay Bardağı 12,50 TL

*LAV Katlı Cam Sunumluk 49,95 TL

*Renkli Cam Kase 9,95 TL

*Borosilikat Cam Kupa 19,95 TL

*Süzgeç 3’lü 79,95 TL

*Plastik Kase ve Limonluk Çeşitleri 29,95 TL

*Üstten Basmalı Rondo 109,95 TL

*Kapaklı Benekli Kase 29,95 TL

*Erzak Kabı 4 Litre 27,50 TL

*Infuserli Matara 750 cc 24,95 TL

*Servis Gereçleri 15,95 TL

*Silikon Tabanlı Buzluk 12,95 TL

*Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3’lü 39,95 TL

*Saklama Kabı 3’lü 19,90 TL

*Trend Saklama Kabı 24,95 TL

*26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 2.199 TL

*Roboom Büyük Boy ABS Valiz 649,95 TL

*Roboom Orta Boy ABS Valiz 549,95 TL

*Roboom Kabin Boy ABS Valiz 349,95 TL

*JUNO Erkek Çift Toka Terlik 44,95 TL

*JUNO Cırtlı Kadın Terlik 39,95 TL

*Cambu Renkli Sıvı Sabunluk 29,95 TL

*Dolap İçi Düzenleyici Raf 22,50 TL

*Ahşap Figürlü Kapı Stoperi 8,95 TL

*Plastik Elbise Askısı 6’lı 19,95 TL

*Dekoratif Duvar Saati 89,95 TL

*Toka ve Taç Çeşitleri 6,95 TL

*Oyuncak Büyük Kova 49,95 TL

*Oyuncak Piknik Sepeti 49,95 TL

*Oyuncak Küçük Kova 44,95 TL

*Oyuncak İki Katlı Garaj Seti 134,95 TL

*Oyuncak Tamir Seti Arabası 99,95 TL

*Oyuncak Büyük Traktör 49,95 TL

*Oyuncak Şirin El Arabası 69,95 TL

*Oyuncak Gemi 39,95 TL

*Karma Oyun Hamuru 39,95 TL

*Erinöz Alya Alüminyum Oturma Grubu 7.999 TL

*Erinöz Morus Salıncak 3.999 TL

*Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

*2 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 399,95 TL

*4 Kişilik Manuel Kamp Çadırı 449,95 TL

*4 Kişilik Oromatik Kamp Çadırı 629,95 TL

*Plastik Masa 499,95 TL

*Plastik Bahçe Sehpası 54,95 TL

*Plastik Tabure 34,95 TL

*Gölgelikli Salıncak 999 TL

*Plastik Sandalye 89,95 TL

*Katlanabilir Kamp Sehpası 199 TL

*Katlanabilir Kamp Taburesi 49,95 TL

*Kafa Lambası 14,95 TL

*Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 249,95 TL

*Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 269,95 TL

*Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129,95 TL

*Mega Piknik Okey 144,95 TL

*Damla Saksı 1,1 Litre 4,95 TL

*Damla Saksı 2,2 Litre 6,95 TL

*Damla Saksı 4,9 Litre 13,95 TL

*Damla Saksı 8,8 Litre 19,95 TL

*Damla Saksı 15,3 Litre 29,95 TL

*Truva Saksı 1 Litre 7,95 TL

*Truva Saksı 2 Litre 12,95 TL

*Truva Saksı 3,5 Litre 17,95 TL

*Truva Saksı 8,5 Litre 29,95 TL

*Truva Saksı 16 Litre 39,95 TL

*Truva Balkon Saksı 3 Litre 17,95 TL

*Truva Balkon Saksı 5,5 Litre 27,95 TL

*Truva Balkon Saksı 9 Litre 39,95 TL

*Bitki Toprağı 10 Litre 13,95 TL

*Canlı Çiçek Kaktüs 17,95 TL

*Canlı Çiçek Sukulent 8,95 TL

*Kiwi Salınımlı Yağmurlama Sistemli Bahçe Fıskiyesi 149,95 TL

*Kiwi Sekiz Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 99,95 TL

*Kiwi Kazıklı Bahçe Fıskiyesi 29,95 TL

*Kiwi Teleskopik Uzun Çit Kesme / Dal Budama Makinesi 1.099 TL

*Kiwi Çit Budama Testeresi 549 TL

*Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 299,95 TL

*Piranha 110 Parça Hobi Seti 349,95 TL

*Piranha Benzinli Tırpan 1.399 TL

*Kiwi Şarjlı Çit / Çim Kesme Makinesi 349,95 TL

*Kiwi Elektrikli Misinalı Çim Biçme / Yan Kesme Makinesi 299,95 TL

*Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 349,95 TL

*Piranha Lehim Havya Seti 99,95 TL

*Piranha Çok Amaçlı Zımparalama / Kazıma / Kesme El Alati 349,95 TL

*Piranha Toz Toplayıcı Hazneli Titireşimli Zımpara Makinesi 299,95 TL

*Piranha Akım Korumalı 3 USB’li Tekli Priz 139,95 TL

*Aprilla Silikon Tabancası 79,95 TL

*Casati Panel Kapı Boyası 2,5 Litre 279,95 TL

*Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 179,95 TL

*Casati Sinergia Tavan Boyası 10 Kg 129,95 TL

*Yatay Monoblok Organizer Çekmece 26’lı 279,95 TL

*Slim Mobil Tekerlekli Takım Çantası 449,95 TL

*Hobi Boyacı Seti 10 cm 19,95 TL

*Boya Rulosu 20 cm 19,95 TL

*Beyaz Reflektif Bant 29,95 TL

*Sprey Boya Sökücü 200 ml 14,95 TL

*Sprey Boya 400 ml 29,95 TL

*Tüylü Bez Bant 24,95 TL

*Çok Amaçlı Yağlayıcı ve Pas Sökücü Sprey 200 ml 19,95 TL

*Derz Yenileme Macunu 200 ml 22,95 TL

*Kauçuk Yüzey Kaplama Sızdırmazlık Spreyi 200 ml 59,95 TL

*Şeffa Hobi ve El Sanatları Tutkalı 100 ml 19,95 TL

*Sprey Vernik 200 ml 14,95 TL

*Derz Kalemi 29,95 TL

*Avuç İçi Koli Bandı Kesme Aparatı 9,95 TL

*Koltuk Takımı 6.490 TL

*Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 2.199 TL

*Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 119 TL

*Zebra Stor Perde 150×200 cm 329 TL

*Dilimli Stor Perde 150×200 cm 239 TL

*Örme Pano Fon Perde 145×260 cm 79,95 TL

*Güneşlik Perde 250×210 cm 109 TL

*Pileli Örme Perde 290×260 cm 259 TL

*Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 449 TL

*Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 289 TL

*Tek Kişilik Baskılı Pike 150×220 cm 119 TL

*Çift Kişilik Baskılı Pike 149 TL

*Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2’li 109 TL

*Bürümcük Sandalye Kılıfı 24,95 TL

*Sofra Bezi 140×140 cm 19,95 TL

*Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi 17,95 TL

*Silk&Blue Bayan Sıfır Kollu Kaprili Pijama Takımı 119 TL

*Silk&Blue Bayan Patik Çorap 5’li 39,95 TL

*Silk&Blue Çocuk Soket Çorap 2’li 17,95 TL

*Silk&Blue Bay Patik Çorap 5’li 39,95 TL

*Çizgili El ve Yüz Havlusu Seti 49,95 TL

*DoReMi Bayan Desenli Külotlu Çorap Fit 15 19,95 TL

*DoReMi Bayan Desenli Diz Altı Çorap Fit 15 12,95 TL

*Penti Her Gün 15Den Bayan Külotlu Çorap 24,95 TL

*Penti Her Gün 15Den Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 2’li 19,95 TL