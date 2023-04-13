13 Nisan evde bakım maaşları yatan iller listesinde ikramiye sürprizi!

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları nisan ayında Ramazan Bayramı öncesinde tüm illerde hesaplara yatacak. Ayrıca maaşın yanında bir de bayram ikramiyesi ödenecek. Peki 13 Nisan evde bakım maaşları hangi illerde yattı, nereden maaş sorgulaması yapılır?

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Evde bakım maaşları 13 Nisan Perşembe günü hangi illerde yattı sorusu merak ediliyor ve her gün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. 2023 yılında yapılan son zamla evde bakım maaşları 4 bin 336 lira olmuştu. Evinde hasta, yaşlı ya da engellilere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları normal takvimde 15'i ile 30'u arasında hesaplara geçiyor. Fakat Ramazan bayramı dolayısıyla bu ay erken yatacak. 18 Nisan'da evde bakım maaşlarının tüm illerden ödenmesi bekleniyor.

Bu ay evde bakım maaşı alanlara bir de bayram ikramiyesi ödenecek. 2 bin liralık bayram ikramiyesi ile birlikte evde bakım maaşı alanlar toplam 6 bin 336 lira alacaklar. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatması bekleniyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA TIKLAYIN

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.