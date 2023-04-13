BIST 5.179
DOLAR 19,33
EURO 21,34
ALTIN 1.260,49
HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen PKK-KCK operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 11 Nisan tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa illeri olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı olarak operasyon icra edildi.

İcra edilen operasyonda, “PKK-KCK terör örgütüne üye olmak” suçunu işledikleri tespit edilen, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Şüpheliler hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’deki yemek hizmetleri pazarının 3 yılda yüzde 86 büyümesi bekleniyor
Türkiye’deki yemek hizmetleri pazarının 3 yılda yüzde 86 büyümesi bekleniyor
Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı! Ailesi 65 gündür ailesi Handan'ı arıyor
Depremde enkazı kaldırılan hastaneden çıkmadı! Ailesi 65 gündür ailesi Handan'ı arıyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Sinop’taki akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklama
Sinop’taki akaryakıt yolsuzluğunda 7 tutuklama
13 Nisan evde bakım maaşları yatan iller listesinde ikramiye sürprizi!
13 Nisan evde bakım maaşları yatan iller listesinde ikramiye sürprizi!
Bu hafta A101'de neler var? 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler raflarda!
Bu hafta A101'de neler var? 13 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler raflarda!
Kan donduran görüntü! Rus askerler Ukraynalı esirin kafasını kesti deniyor
Kan donduran görüntü! Rus askerler Ukraynalı esirin kafasını kesti deniyor
Erzurum'da anne ve babasına bıçakla saldırdı. Annesi öldü, babası hastanede
Erzurum'da anne ve babasına bıçakla saldırdı. Annesi öldü, babası hastanede
CHP'nin Kürt raporunda ne vardı? Açıklanırsa 'CHP seçimlerde çakılır Türklerin oyunu alamayız' deniliyor
CHP'nin Kürt raporunda ne vardı? Açıklanırsa 'CHP seçimlerde çakılır Türklerin oyunu alamayız' deniliyor
Hareketsiz ve tembel yaşam kalp rahatsızlığını tetikliyor. Peki ne yapmalı?
Hareketsiz ve tembel yaşam kalp rahatsızlığını tetikliyor. Peki ne yapmalı?
Aman dikkat! Meteorolojinin 5 il için uyarısı sürüyor
Aman dikkat! Meteorolojinin 5 il için uyarısı sürüyor
Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,1 azaldı
Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 2,1 azaldı