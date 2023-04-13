İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert sözler

Kızılay’ın topladığı kan bağışlarının düşmesi nedeniyle açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Depremlerde çadır satışı yapan Kızılay'ın kan stokları da 'kırmızı alarm' seviyesine gelince kurumun başındaki isim Kerem Kınık bir kez daha eleştirilerin odağı oldu.

'Çadır skandalı' sonrası istifa çağrılarına sessiz kalan Kerem Kınık'ın istifasını isteyen bir isim de BBP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici olmuştu. Kan stoku sıkıntısı nedeniyle Kınık'a dün tepki gösteren Destici, "kurumsal yapıya zarar verdiği" gerekçesiyle görevi bırakması gerektiğini söylemişti.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu ise, istifa etmeyi reddeden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın görevden alınması için çağrı yaptı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılay çok kan kaybetti. Kızılay'ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır” ifadelerini kullandı.

"3 günlük kan stokumuz var"

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek, "Büyük bir deprem yaşadık. 2 aylık bir kesinti oldu. Türkiye'nin minimum kritik stokunun 52 bin ünite Bugün sabaha 20 bin 600 ünite kanla başladık. Yani 3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz" demişti.

Kan stokundaki sıkıntı nedeniyle kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.