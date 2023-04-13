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İSKİ son verileri paylaştı! Yağışlar işe yaradı mı işte İstanbul'da barajların doluluk oranı

İSKİ son verileri paylaştı! Yağışlar işe yaradı mı işte İstanbul'da barajların doluluk oranı

Son günlerdeki yağışlar alarm veren barajlardaki su seviyesini yükseltti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44,38 olarak ölçüldü. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu. 

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İSKİ verilerine göre, bu yıl kuraklık nedeniyle yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışların ardından yükselmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 44,38 seviyelerinde ölçüldü.

Barajlarda son durum

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 19,16, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Darlık'ta yüzde 58,22, Elmalı'da yüzde 46,3, Istrancalar'da yüzde 47,91, Kazandere'de yüzde 13,21, Ömerli'de yüzde 69,68, Pabuçdere'de yüzde 10,66, Sazlıdere'de yüzde 32,77, Terkos'ta ise yüzde 36,81 olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu. 

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre 13 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,57, 2014'te yüzde 33,25, 2015'te yüzde 97,36, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 87,46, 2018'de yüzde 91,38, 2019'da yüzde 92,7, 2020'de yüzde 70,25, 2021'de yüzde 80,28, 2022'de ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

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