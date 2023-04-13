İstiklal Caddesi bombacısı hamileymiş! Cezaevinde düşük yaptı
İSTANBUL Taksim'de İstiklal Caddesi’ne 13 Kasım 2022 günü bombalı saldırı düzenlendi. PKK'nın terör eyleminde 6 kişi vefat etti, 99 kişi ise yaralandı. Bombayı İstiklal Caddesi'ne Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in koyduğu tespit edildi ve tutuklandı. Albashir, sorgusunda söylemedi ancak cezaevinde iken hamile olduğu ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 tarihinde terör saldırısı gerçekleştiren Ahlam Albashır’ın bombayı patlattığı sırada hamile olduğu ileri sürüldü. Albashir'in bombayı koymadan bir hafta kadar önce hamile kaldığı belirtiliyor.
Halk TV’de yer alan habere göre, PKK'lı Ahlam Albashir'in saldırı sırasında hamile olduğu ortaya çıktı.
Albashir ne emniyet ne de savcılık ifadesinde hamileliğinden bahsetmezken Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Albashir’in 22 haftalık hamile olduğu öğrenildi.
22 haftalık hamile terörist Albashir, cezaevinde düşük yaptı ve bebeğini kaybetti.