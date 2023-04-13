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Seren Serengil eşleri kimler? Kaç kere evlendi, hiç çocuğu var mı?

Seren Serengil eşleri kimler? Kaç kere evlendi, hiç çocuğu var mı?

Seren Serengil, 4 yıllık sevgilisi, 40 yaşındaki Mustafa Rahman Tohma tarafından aldatıldı. Bu gelişmenin ardından Seren Serengil'in ilişkileri ve evlilikleri yeniden ortaya döküldü. Daha önce 4 kez evlilik yapan Seren Serengil'in yüzü hiç gülmedi ve olaylı bir şekilde evlilikleri son buldu.

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Usta oyuncu, merhum Öztürk Serengil'in kızı olan Seren Serengil'den uzun süredir ses çıkmıyordu. Son olarak Beyaz TV ekranlarından mobbing yapılıyor diyerek ayrılan Seren Serengil sessizliğe gömülmüştü. Dün yaptığı bir canlı yayınla takipçilerine aldatıldığını duyuran Seren Serengil'in evlilikleri de yeniden merak edildi. Son olarak şarkıcı Yaşar İpek ile evlenen Seren Serengil şiddet görmüş, 3 aylık bebeğini kaybetmişti. 

Seren Serengil evlilikleri

Seren Serengil ilk evliliğini 2000 yılında Ozan Kaçmaz ile yapmıştı. Ancak çift iki yıl sonra boşanmıştı. Serengil, aynı yıl şarkıcı Cengiz İmren ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu.  Ancak Serengil'in bu evliliği de üç yıl sonra sona erdi. 

Ünlü şarkıcı, 2006-2010 yılları arasında ise Musa Aytun ile evlilik yaşadı. Seren Serengil, 2018'de ise yine bir şarkıcı olan Yaşar İpek ile evlendi. Çift, olaylı bir şekilde boşandı.

Mustafa Rahman Tohma kimdir?

Mustafa Rahman Tohma'nın asıl mesleği ve işi çiftçilik. Aileden gelen çiftçilik mesleği ile ilgileniyor. Antakya'da geniş bir arazileri olan Mustafa Tohma'nın babası da çiftçilik yapıyor. 11 ili vuran büyük depremde annesini kaybedeb Mustafa Tohma bir dönem ısrarları kırmamış ve modellik yapmış. Seren Serengil'den 12 yaş küçük olan Mustafa Tohma 40 yaşında. 

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