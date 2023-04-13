Manavgat'ta yanan ormanlar yeniden filizleniyor

28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında zarar gören orman sahaları tohumlama ve fidan dikmek suretiyle yeniden yeşermeye başladı.

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Yangın bölgesinde 16 bin hektarı tohumdan, 8 bin hektarı da fidan dikmek suretiyle toplam 24 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapılırken, orman yolları da yeniden açıldı.

28 Temmuz 2021 sadece Manavgat’ın değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük orman yangınının başlangıcı olarak tarihe geçti. Yeniköy Mahallesinden başlayarak Manavgat’ı aşıp, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerine ulaşan yangın, can ve mal kaybına da yol açmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangının hemen ardından başlatılan kesim, temizlik ve ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Ekim yapılan alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları da bütün hızıyla sürüyor.

Yangından en fazla zarar gören yerlerden biri olan Salur Mahallesinde tohumdan gelen fidanlar civar köylerden toplanan işçilerin otları ve zararlı bitkileri kesmeleriyle gün yüzüne çıkmaya başladı. Tohumdan gelen fidanların yoğunluğu yüzleri güldürdü.

"24 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması"

Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, 16 bin hektar tensil yani tohumla gelen gençleştirme, 8 bin hektar makine çalışmasıyla fidan dikmek suretiyle 24 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirtti.

Orman ve köy yollarının da yenilendiğine değinen Açıkbaş, ağaçlandırma sahalarının ana sırtlarında açılan şeritlerin, 50 metre sağına, 50 metre soluna teraslama yapılarak keçi boynuzu, defne, zakkum, incir, badem gibi yapraklı bitkiler dikilerek yangına dayanıklı ormanlar oluşturulduğunu kaydetti.

"Fidanlar geliyor"

Salur Mahallesinde işçilerin çalıştığı bölgede incelemelerde bulunan Manavgat Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yakup Su, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü olarak 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen büyük yangından sonra yanan sahalarda doğal gençleştirme çalışmalarıyla gelen gençliklerin bakımlarını yaptıklarını ifade etti.

“Salur Mahallesi Naras Barajının yakınındaki doğal olarak yetişen fidanların bakımlarını yaptıklarını belirten Su, " Sahada çok fazla gençlik gelmiş olup, birkaç yıl gençlik bakımları rutin şekilde köylülerle yapılacak olup daha sonra seyreltme işlemi yapılacak. Sahalarda çok fazla fidan geldiği için kaliteli ve boylu fertlerin daha sağlıklı gelişmelerini sağlamak amacıyla seyreltme ihtiyacı olacak. Bu çalışmaların sonucunda yangında zarar gören sahalar tekrar eski haline gelecek” dedi.