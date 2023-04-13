Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu işte CHP kafası dedi CHP mitinginde açılan pankartı eleştirdi

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılmasından sonra kapatılan Çardak feribot iskelesinin açılması için pankart açan CHP'lileri eleştirdi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Çanakkale'de “Türkiye’nin yazgısını değiştireceğiz” başlıklı miting düzenledi.

Mitingte açılan “Kapatılan Çardak feribot iskelemizin açılmasını istiyoruz” yazılı pankart Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun gündemindeydi.

"İşte CHP kafası: Feribot iskelemizi geri istiyoruz!" başlıklı yazısında Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun pankarta ilişkin yorum yapmamasını eleştirerek şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın incisi, Türkiye’nin gözbebeği konumunda Çanakkale Köprüsü yapılmış. Araçlar beklemeksizin, Avrupa yakasından Asya yakasına, veya tersine geçiyorlar..

Ama CHP’nin feribotçuları, “Biz iskelemizi geri istiyoruz” diye pankart açıyorlar.. Kemal bey de, o pankartı görünce, “Bu ne saçma şey. Siz bizi gerici bir parti gibi algılatacak bu pankartı niye açıyorsunuz. Kaldırın şunu. Bu çağda, köprü yapılmış, feribot ile geçmek de ne?” demesi gerekirken..

Kılıçdaroğlu'nun işsizlik önerisi

Tek kelime etmemiş. Şaşırdık mı? Niye şaşıralım ki..

Bu Kemal bey değil miydi, “Her muhtara birer özel kalem (yardımcı) atanırsa Türkiye’de işsizlik sorunu biter” diyen..Düşünebiliyor musunuz..

İşsizlik sorununu, şu an zaten bir kişinin yaptığı işi, iki kişinin yapması ile çözen bir cumhurbaşkanı adayı.. Bir çırpıda, 50 bin muhtara, 50 bin özel kalem atayarak, 50 bin insanı işsizlikten kurtaran bir lider.."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı