BIST 5.173
DOLAR 19,33
EURO 21,33
ALTIN 1.259,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldürdü! Savunmasını duyanlar çileden çıktı

Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldürdü! Savunmasını duyanlar çileden çıktı

DENİZLİ'de araca zincirle bağladığı köpeği kilometrelerce sürükleyerek ölümüne neden olan sürücünün, "Veterinere götürüyordum, bagajdan düşmüş" şeklindeki savunması tepki topladı.

Abone ol

Denizli'nin Bekilli ilçe merkezinde kayıt altına alınan görüntüler tepki topladı. Seyir halindeki sürücünün, otomobilin arkasına zincirle köpeği bağlayıp, hareketsiz şekilde kilometrelerce sürüklediği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin hareket halindeki otomobille sürüklenmesinin yer aldığı görüntülerin büyük tepki toplaması üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti.

Cadde üzerinde köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ahmet D. (73) olduğunu belirledi.

Kendisine ait olan 20 ACV 069 plakalı otomobili ile köpeği sürükleyerek öldürmesine neden olan Ahmet D.'yi (73) Sırıklı Mahallesi'ndeki oturduğu evinde göz altına alındı.

Skandal bir savunmaya imza atan Ahmet D.'nin köpeğini aşı yaptırmak için veterinere gördüğünü, köpeği otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Sürüklediği köpeğin ölümüne neden olan Ahmet D. Taşçı hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mehmet Ali Erbil, "Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim" diyerek infial yarattı
Foto Galeri Mehmet Ali Erbil, "Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim" diyerek infial yarattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TSE, Akkuyu NGS'de 4 milyar liralık yerli ürün kullanılmasını sağladı
TSE, Akkuyu NGS'de 4 milyar liralık yerli ürün kullanılmasını sağladı
Havin Kiye kimdir, kaç yaşında? Yeşil Parti Van vekil adayı nereli?
Havin Kiye kimdir, kaç yaşında? Yeşil Parti Van vekil adayı nereli?
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Seferihisar'da enginar hasadı başladı
Seferihisar'da enginar hasadı başladı
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu işte CHP kafası dedi CHP mitinginde açılan pankartı eleştirdi
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu işte CHP kafası dedi CHP mitinginde açılan pankartı eleştirdi
Hükümet işçilere yüzde 30 zam teklif etti! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı...
Hükümet işçilere yüzde 30 zam teklif etti! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı...
Manavgat'ta yanan ormanlar yeniden filizleniyor
Manavgat'ta yanan ormanlar yeniden filizleniyor
Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Güngören'de tramvay raydan çıktı! Seferler durdu
Güngören'de tramvay raydan çıktı! Seferler durdu
Elektrikli araç bataryasının bakımı için nitelikli personel yetiştirilecek
Elektrikli araç bataryasının bakımı için nitelikli personel yetiştirilecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert sözler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert sözler
İSKİ son verileri paylaştı! Yağışlar işe yaradı mı işte İstanbul'da barajların doluluk oranı
İSKİ son verileri paylaştı! Yağışlar işe yaradı mı işte İstanbul'da barajların doluluk oranı