Köpeği araca bağlayıp sürükleyerek öldürdü! Savunmasını duyanlar çileden çıktı

DENİZLİ'de araca zincirle bağladığı köpeği kilometrelerce sürükleyerek ölümüne neden olan sürücünün, "Veterinere götürüyordum, bagajdan düşmüş" şeklindeki savunması tepki topladı.

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Denizli'nin Bekilli ilçe merkezinde kayıt altına alınan görüntüler tepki topladı. Seyir halindeki sürücünün, otomobilin arkasına zincirle köpeği bağlayıp, hareketsiz şekilde kilometrelerce sürüklediği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Köpeğin hareket halindeki otomobille sürüklenmesinin yer aldığı görüntülerin büyük tepki toplaması üzerine, güvenlik güçleri harekete geçti.

Cadde üzerinde köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Ahmet D. (73) olduğunu belirledi.

Kendisine ait olan 20 ACV 069 plakalı otomobili ile köpeği sürükleyerek öldürmesine neden olan Ahmet D.'yi (73) Sırıklı Mahallesi'ndeki oturduğu evinde göz altına alındı.

Skandal bir savunmaya imza atan Ahmet D.'nin köpeğini aşı yaptırmak için veterinere gördüğünü, köpeği otomobilin bagajına bağlı halde koyduğunu ancak bagajdan nasıl atladığını fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Sürüklediği köpeğin ölümüne neden olan Ahmet D. Taşçı hakkında 'Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.