BIST 5.184
DOLAR 19,33
EURO 21,34
ALTIN 1.260,27
HABER /  GÜNCEL

Havin Kiye kimdir, kaç yaşında? Yeşil Parti Van vekil adayı nereli?

Havin Kiye kimdir, kaç yaşında? Yeşil Parti Van vekil adayı nereli?

14 Mayıs seçimlerine günler kala partilerin milletvekili aday listeleri de YSK'ya teslim edildi. Yeşil Sol Parti 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listesi de belli oldu. Listede dikkat çeken isimlerden biri Havin Kiye oldu. Havin Kiye Van Yeşil Sol Parti 7 sıra adayı.

Abone ol

14 Mayıs günü yapılacak olan seçimler gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi.  Tüm Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil Sol Parti 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listesini Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim etti. Yeşil Sol Parti adayları merak konusu haline geldi. 

2023 seçimlerine hazırlanan Türkiye'de siyaset gündemindeki hareketlilik arttı. Pek çok siyasi parti gibi Yeşil Sol Parti de aday listelerini YSK'ya sundu.

Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölüm mezunu Havin Kiye, Yeşil Sol Parti’den Van milletvekili adayı oldu. Kiye, Kürtçenin anayasal güvence altına alınması için mücadele edeceğini söyledi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti listelerinden gireceklerini duyurdu.

Peki, Havin Kiye kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 

1 VAN PERVİN BULDAN

2 VAN ZÜLKÜF UÇAR

3 VAN GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT

4 VAN SİNAN ÇİFTYÜREK

5 VAN GÜLDEREN VARLİ

6 VAN MAHMUT DİNSAR

7 VAN HAVİN KİYE

8 VAN TAYLAN ERTAŞ

ÖNCEKİ HABERLER
Seferihisar'da enginar hasadı başladı
Seferihisar'da enginar hasadı başladı
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu işte CHP kafası dedi CHP mitinginde açılan pankartı eleştirdi
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu işte CHP kafası dedi CHP mitinginde açılan pankartı eleştirdi
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Hükümet işçilere yüzde 30 zam teklif etti1 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı...
Hükümet işçilere yüzde 30 zam teklif etti1 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı...
Manavgat'ta yanan ormanlar yeniden filizleniyor
Manavgat'ta yanan ormanlar yeniden filizleniyor
Güngören'de tramvay raydan çıktı! Seferler durdu
Güngören'de tramvay raydan çıktı! Seferler durdu
Elektrikli araç bataryasının bakımı için nitelikli personel yetiştirilecek
Elektrikli araç bataryasının bakımı için nitelikli personel yetiştirilecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert sözler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert sözler
İSKİ son verileri paylaştı! Yağışlar işe yaradı mı işte İstanbul'da barajların doluluk oranı
İSKİ son verileri paylaştı! Yağışlar işe yaradı mı işte İstanbul'da barajların doluluk oranı
Seren Serengil eşleri kimler? Kaç kere evlendi, hiç çocuğu var mı?
Seren Serengil eşleri kimler? Kaç kere evlendi, hiç çocuğu var mı?
Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı
Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı
Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı
Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı