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Ara tatil yarın mı başlıyor 2023 MEB tatil ne zaman, kaç gün?

Ara tatil yarın mı başlıyor 2023 MEB tatil ne zaman, kaç gün?

Zorlu bir eğitim süreci ve sınav stresinden bunalan öğrenciler kısa bir ara vermek için ara tatil ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor? MEB takvimine göre her dönem 1 hafta şeklinde uygulanan ara tatil nisan ayında ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Soruların yanıtına bakalım...

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Yoğun geçen derslerden ve sınav maratonundan sıkılan öğrencilerin gündeminde şu sıralar ara tatil ne zaman başlayacak sorusu var. 2 dönem şeklinde uygulanan eğitim öğretim yılında nisan ayında 1 haftalık ara tatil  uygulanacak. Araya Ramazan Bayramı'nın da girmesiyle hem öğrencilerin hem de velilerin kafası birazcık karışık.

2. dönemin ara tatili 17 Nisan'da başlayacak. 5 gün olacak olan ara tatil haftasonları ile birleşinde 9 güne çıkacak. Ayrıca ara tatilin 4. günü yani 20 Nisan perşembe günü arefe gününe denk geliyor. 21-22-23 Nisan ise Ramazan Bayramı kutlanacak. Yani 1 haftalık ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşmiş olacak. 

Ayrıca 2023 yılının resmi tatillerinden olan 23 Nisan da bu sene  hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın 3. gününe denk geliyor. Ara tatilin ardından okullar ise 24 Nisan Pazartesi günü açılacak. En yakın resmi tatil ise 1 Mayıs Pazartesi günü olacak. Haftasonu ile birlikte 3 gün tatil olacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 16 Haziran'da sona erecek. Yaz tatilinin kısalacağı ve okulların geç kapanacağı iddia ediliyordu fakat MEB'den son açıklamaya göre böyle bir durum yok. Okullar tam zamanında kapanacak. 

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