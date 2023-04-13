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Süper Lig'de Akdeniz derbisi! Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta,hangi kanalda?

Süper Lig'de Akdeniz derbisi! Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta,hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında Akdeniz derbisinin heyecanı yaşanacak. İki Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile Alanyaspor cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Geride kalan haftalarda topladığı 32 puan ile 10. sırada bulunan Alanyaspor zorlu deplasmanda 29 puan ile 13. sırada yer alan Antalyaspor'a konuk oluyor. Maça saatler kala futbolseverler Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta,hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 29.haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İki Akdeniz temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele öncesi futbolseverler maça saatler kala internette Antalyaspor Alanyaspor maçı bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta,hangi kanalda? İşte Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın bilgileri ve detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor mücadelesiyle start alacak. Ligde 13'üncü sırada bulunan Fraport Tav Antalyaspor, lig 10'uncusu Alanyaspor’u konuk ediyor. 

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 29’a çıkaran kırmızı beyazlı ekip, geride kalan 3 karşılaşmada Ümraniyespor’u 3-2, Gaziantep Futbol Kulübü’nü 1-0 ve Kayserispor’u da 4-0 mağlup etti.

Giresunspor ile de 2-2 berabere kalan Antalyaspor, evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

Corendon Alanyaspor ise maç fazlasıyla 32 puana sahip.

En son Ligin 26'ncı haftasında Fenerbahçeye'ye puan kaybeden Alanyaspor ise galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Antalyaspor'da kart cezalısı Fredy, sakatlığı bulunan Kudriashov ile Mehmedi dışında eksik yok.

İlk yarıdaki maçı Corendon Alanyaspor 3-2 kazanmıştı.

Antalyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta,hangi kanalda?

Antalyaspor ile Alanyaspor'u karşı karşıya getiren Süper Lig 29.hafta mücadelesi Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak. 

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