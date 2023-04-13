Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyayı salladı! Fermuarını açtı göğüs dekoltesi olay oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce estetik açıklamaları ve sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa pozları olay olan 27 yaşındaki güzel isim bu kez de giydiği mini elbisenin fermurını açarak verdiği göğüs dekoltesiyle takipçilerini mest etmeyi başardı.

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Taciz iddiasıyla yargılanan, açtığı TikTok yayınları ile gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yiğit Poyraz ile birlikte dudak dudağa pozlarını paylaşan güzel isim iddialı mini elbisesinin fermuarını açtı ve göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

27 yaşındaki güzel ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Yasmin Erbil'in mest eden yeni pozları;

Yiğit Yasmin çifti aşka geldi

Yasmin Erbil geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikte tatile giden çift tatilden keyifli anlarını da sosyal medyada paylaşmıştı. Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz'ın kucağına oturduğu ve öpüştükleri anları paylaşması çok konuşulmuştu.

Yasmin Erbil'in estetik itirafı olay olmuştu

Zaman içerisinde değişen ve bazı estetik dokunuşlar yaptıran Yasmin Erbil, cesur kareleriyle yorum ve beğeni almaya başladı. Yüzündeki değişikliği fark eden takipçileri 27 yaşındaki güzel isme "Yüzüne ne yaptın? sorularını peş peşe sorunca Erbil daha fazla dayanamayarak estetik itirafında bulunmuştu. Kusursuz fiziği, güzelliği ve cesur paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Erbil'in küçük kızı yaptığı paylaşımda dudaklarına bir şey yaptırmadığını söylerken suratına masseter botoks yaptırdığını itiraf etmişti.

Masseter botoks nedir?

Masseter botoks; çene yapısını incelterek kare görünümünden ziyade daha ince ve oval bir yüze kavuşmayı sağlar. Çene kaslarına yapılan bu botoks işlemiyle çene kaslarının boyutu küçülür. Böylece, daha ince ve belirgin çene hattına kavuşmuş olursunuz.

Yasmin Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.